Mobilisation du personnel communal à l'approche du cyclone Freddy

Ce samedi 18 février à 14h s'est tenue une réunion de travail à la Mairie du Tampon pour une partie du personnel communal, pour la mise en place du Plan Orsec en cas d'un éventuel passage en alerte orange en début de semaine prochaine.

La Ville du Tampon rappelle à ses administrés qu'il est important de se tenir régulièrement informé des évolutions météorologiques à l'approche de tout cyclone, et de prendre dès à présent ses dispositions pour se préparer à un passage au plus proche de notre île.

Le personnel communal concerné par les centres d'hébergements doit quant à lui rester informé et disponible.