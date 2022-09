Mobilisation du 29 septembre : Le PCR solidaire de l'intersyndicale

Jeudi 29 septembre, l’Intersyndicale CGTR-FSU-Solidaires-Saiper organise une journée de grève et de manifestation.



L’Intersyndicale revendique le droit à un emploi pour tous les Réunionnais, le SMIC à 2000 euros, une hausse des retraites, la remise en cause de tout projet diminuant les droits des salariés privés d’emploi, un logement décent pour tous, la retraite à 60 ans à taux plein, l’application des Conventions collectives, un service public de proximité et de pleine compétence pour tous ainsi que toute La Réunion en zone d’éducation prioritaire.



Le Parti communiste réunionnais apporte sa solidarité aux revendications de l’Intersyndicale. Le PCR appelle ses militants et plus largement toute la population à participer aux actions organisées par l’Intersyndicale ce 29 septembre. Le PCR souhaite plein succès à cette mobilisation des travailleurs.