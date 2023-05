Mobilisation du 1er mai : La réforme des retraites dans tous les esprits

Un peu plus de deux semaines après la validation de l'essentiel de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, l’intersyndicale a choisi de faire du traditionnel défilé du 1er mai une nouvelle journée de la contestation populaire.



L’intersyndicale a appelé l’ensemble des travailleuses et travailleurs, des jeunes et des retraités à se mobiliser contre la réforme et pour la justice sociale, la revalorisation des salaires et la lutte contre la vie chère.



“Une telle mobilisation unitaire intersyndicale sur le travail et les retraites est historique dans notre pays, elle démontre l’importance d’avoir des réponses à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux”, ont fait savoir les syndicats.



La manifestation prend la forme de deux défilés sur l’île suivis d’un pique-nique, l’un dans le Nord, l’autre dans le Sud.



À Saint-Denis, les manifestants se donnent rendez-vous dès 9h30 au Jardin de l’Etat pour rejoindre la préfecture.



Au même moment à Saint-Pierre, le cortège partira du front de mer (devant le Casino) pour se rendre à la sous-préfecture.



Pour la première fois depuis 55 ans, il s’agira d’une mobilisation unitaire. “Macron a su réunir les syndicats”, lance Raymond Payet de la CGTR, qui assure que l’intersyndicale ne compte pas cesser le combat face à la réforme : “On va maintenir la mobilisation, on va continuer jusqu’au retrait. Ça ne va pas être facile, c’est sûr, mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir", conclut-il.