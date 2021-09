A la Une . Mobilisation devant la Région : 4 renouvellements de contractuels sur les 30 demandés

Et de préciser : "Le préavis de grève court toujours pour permettre la mobilisation des personnels dans leurs services ou les lycées si nécessaire." Suite au mouvement de grève qui s'est tenu devant la Région , initié par le SNUTER FSU, une délégation a été reçue par la DGS et le directeur de cabinet."Nous avons obtenu le renouvellement de 4 contractuels sur les 30 demandés, un maintien minimum du télétravail (2 jours), un engagement sur la cédéisation des agents de plus de 6 ans de contrat et une vigilance sur les risques psychosociaux", exprime Christian Picard, secrétaire départemental du SNUTER FSU.Et de préciser : "Le préavis de grève court toujours pour permettre la mobilisation des personnels dans leurs services ou les lycées si nécessaire."