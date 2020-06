La grande Une Mobilisation des transporteurs Car Jaune : Deux convois de bus rejoignent St-Denis

Le groupement de transporteurs Cap'Run avait prévenu de leur mobilisation dès hier. Il lance un appel de détresse à la Région. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 08:31 | Lu 844 fois





Les convois sont arrivés au parking du Complexe Sportif de Champ Fleuri pour une conférence de presse. Deux convois venus de l’Ouest et de l’Est vont rejoindre le chef lieu ce jeudi matin. Les compagnies de bus du réseau Car Jaune protestent contre "l’inertie des autorités compétentes" face à la difficile application des règles de distanciation sociale dans les bus qui impacte le transport des passagers notamment.Les compagnies ont assuré ne pas bloquer la circulation. Des ralentissements sont cependant à prévoir.Une motion sera déposée à la préfecture avant de rencontrer les instances de la Région.Vers 9h, un des convois se trouvaient sur la route du Littoral encadré par les forces de l'ordre.9h30, la cinquantaine de bus est arrivée à St-Denis et une motion a été déposée en préfecture.