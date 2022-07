Mobilisation des planteurs : "Un dénouement rapide doit être trouvé", exprime le PCR

Un second round de négociations de la Convention canne aura lieu ce matin à la Préfecture. Il devrait déboucher sur une augmentation significative du prix de la canne en faveur des planteurs. En cas d’échec, nous assisterons à une coalition de l’État et de l’industriel contre les seuls fournisseurs de matière première nécessaire à la valorisation de toute la filière.



Tout d’abord, rappelons que l’État n’est pas un arbitre dans un conflit entre planteurs et l’usinier mais un acteur essentiel, car il est cosignataire de toutes les Conventions. Il porte une lourde responsabilité dans la dégradation des termes de l’économie générale de la canne. Ne serait-ce pour son refus d’anticiper une crise aux multiples conséquences, depuis qu’il a validé « l’accord scélérat de 1969 ».



Ensuite, il n’est pas possible de rendre les planteurs de cannes responsables du choix du sucre, du rhum et de l’énergie comme seules valorisations de la filière, de surcroît, financées par les pouvoirs publics.



L’État doit donc se ranger du côté des planteurs qui demandent de mettre sur la table le coût et les recettes de toute la filière. Les bénéfices doivent être connus et partagés. C’est ce que les planteurs appellent un juste prix. N’oublions pas que l’État est un acteur important dans la chaîne de production des valeurs car au final, il récupère en impôts et taxes sur le dos de tout le monde.



Enfin, en laissant pourrir la situation, il a déjà fait perdre beaucoup d’argent aux autres acteurs de l’économie générale de toute La Réunion.



Le PCR rappelle que la canne et son potentiel de valorisation sont des atouts essentiels de l’avenir de La Réunion dans l’économie mondiale. Un dénouement rapide doit être trouvé pour engager des discussions apaisées et élargies pour la suite.



Le 5 juillet 2022

Bureau de presse