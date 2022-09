Communiqué Mobilisation des orthophonistes "pour la défense de la formation et de l’accès aux soins"

Les orthophonistes se joignent aux autres corps de métiers pour la manifestation de ce jeudi 29 septembre à Saint-Denis. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 10:04

Le communiqué :



Depuis plus de dix ans, la Fédération nationale des orthophonistes (FNO) alerte le gouvernement sur la disparition des orthophonistes dans les milieux hospitaliers et médico-sociaux, avec des répercussions massives :



- une prise en soin altérée et une perte de chance pour les patient·es dans les établissements

- une formation initiale en danger avec des lieux de stage, des encadrements de mémoire, des enseignements spécifiques qui disparaissent

- une charge de travail répercutée sur les professionnel·les qui exercent en libéral qui peinent à répondre à la demande de soins et voient leurs listes d’attente s’allonger

- un mal-être de la profession et une dégradation de la santé des orthophonistes.



Les demi-mesures prises à ce jour ne suffisent pas à pallier ces conséquences. Les professionnel·les épuisent, les étudiant·es se découragent et les usager·ères sont délaissé·es. Cela a des conséquences sur le libéral : la charge de travail des orthophonistes en libéral augmente et les bas salaires dans les établissements sont le corollaire des bas revenus en libéral.



La FNO revendique : - une revalorisation des grilles salariales à hauteur Bac +5 - une réelle évolution de carrière - la création d’un statut hospitalo-universitaire - la création ou la réouverture des postes d’orthophonistes dans les projets médicosoignants des établissements - la revalorisation des actes en libéral Il est urgent d’agir !



La FNO appelle tou·tes les professionnel·les, exerçant en salariat et en libéral, étudiant·es, enseignant·es, maîtres de stages, directeurs et directrices de mémoires, associations de patient·es à se rassembler le jeudi 29 septembre, dans toute la France, pour défendre l’accès aux soins et la formation initiale. Le gouvernement doit agir !