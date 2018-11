Mobilisation des gilets jaunes: La mise en garde de la préfecture

Le droit de manifester est un droit fondamental protégé par la loi. Il est une forme particulière de la liberté d’expression des idées et des opinions. Il doit cependant être concilié avec d’autres libertés essentielles comme la liberté de circulation et avec le respect de l’ordre public. La liberté de circulation des véhicules de secours, d’urgence et sanitaires doit notamment être respectée et assurée.

Les participants aux mouvements organisés le 17 novembre prochain sont invités à faire preuve d’un esprit de responsabilité et de prudence dans les actions entreprises, pour éviter tout incident. La sécurité des manifestants mais aussi de tous les usagers de la route ainsi que des personnels chargés de l’entretien des réseaux doit être une priorité absolue. Les forces de l’ordre seront attentives au respect des règles essentielles de la sécurité routière (port de la ceinture, alcool au volant, règles de priorité…).

À la veille de la mobilisation dite des gilets jaunes contre la hausse du prix des carburants, la préfecture appelle les manifestants à faire preuve de "responsabilité". Dans un communiqué, les services de l'État annonce que les forces de l'ordre pourraient intervenir en cas de situations de blocages "qui entraineraient des situations excessives".La préfecture rappelle que "toute manifestation doit être déclarée en préfecture (zone police) ou mairie (zone gendarmerie) au moins trois jours francs avant sa date". Ceci afin "d’assurer la sécurité des personnes participant à la manifestation ainsi que de celles qui n’y participent pas".Pour rappel, selon les dispositions du code de la route (articles L 412-1 et R 413-19), le fait d’entraver la circulation, d’empêcher la circulation des véhicules de secours ou de gêner la circulation des autres véhicules sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement.En fonction d’une appréciation au cas par cas, des situations de blocage qui entraîneraient des perturbations excessives de la vie collective, des interventions des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre et la sécurité publics ne sont pas à exclure.