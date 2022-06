Mobilisation des équipes pour l’organisation des législatives

Un grand Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation des deux tours de scrutins des élections législatives des 12 et 19 juin 2022.



Aux côtés de l’ensemble des agents communaux, les présidents, assesseurs et secrétaires de bureaux ont assuré le bon déroulement des deux tours de scrutin.



A cette occasion, coup de projecteur sur le travail de préparation des bureaux de vote réalisé par les services techniques à l’école mixte de Piton A et à l’Hôtel des postes de Saint-Leu.