Mobilisation contre le pass sanitaire : Des manifestants également rassemblés à St-Paul et St-Leu

Au lendemain de la promulgation de la loi sanitaire, la journée est rythmée par les mobilisations. Comme à Saint-Pierre et à Saint-Denis, des manifestants se sont rassemblés à Saint-Paul et à Saint-Leu ce samedi pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale.