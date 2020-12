Social Mobilisation contre la précarité ce samedi matin sur le marché forain de St-Pierre

Après une mobilisation le 25 novembre dernier au Barachois, les syndicats renouvellent leur action contre la précarité ce samedi du côté du marché forain de St-Pierre. Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 09:56 | Lu 140 fois





Pour faire entendre leur voix, une distribution de tracts est prévue ce samedi matin sur le marché forain de St-Pierre. "In vré travay byn péyé pou sorte dann fénoir é la mizèr!". La CGTR, la FCR, la FSU, la Saiper et Solidaires Réunion dressent un tableau peu reluisant de la situation économique et sociale actuelle. 30 % de chômage à La Réunion, 70% des personnels de collectivités territoriales en contrat précaire, des retraités de plus en plus pauvres. La crise sanitaire pèse également sur l’emploi. "Nous voulons alerter les salariés sur leur situation d’emploi et l’augmentation des licenciements".Dénoncant cette "amplification de la précarité", l’intersyndicale demande de "vrais emplois permanents pour vivre dignement, l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique; la réduction du temps de travail et le rétablissement du congé-solidarité pour favoriser l’emploi des jeunes; l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits, qui bénéficient des aides publiques et qui se servent de la crise pour licencier ou encore à compétence égale, embauche locale… "Pour faire entendre leur voix, une distribution de tracts est prévue ce samedi matin sur le marché forain de St-Pierre.





