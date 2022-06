Mobilisation au sein du S.P.I.P de La Réunion

Le communiqué :



L’UFAP UNSa Justice Réunion tient à vous informer par ce communiqué de la mobilisation nationale au sein des S.P.I.P et plus particulièrement au sein du S.P.I.P de la Réunion (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).



Depuis maintenant plusieurs années, les agents du S.P.I.P de la Réunion doivent répondre à des demandes exubérantes de la part de l’Administration pénitentiaire. Au travers d’une prise en charge socio-éducative, les personnels du S.P.I.P de la Réunion assurent le suivi de plus de 4000 personnes sur le département.



Malgré le manque de moyens, l’absence de reconnaissance par l’Administration et un rythme de travail effréné, les agents du S.P.I.P 974 continuent de remplir leurs missions de service public, par sens du devoir et afin d’œuvrer dans l’intérêt des P.P.S.M.J (Personnes Placées Sous-Main de Justice).



Mais aujourd’hui, ils n’en peuvent plus ! A l’heure actuelle, les personnels du S.P.I.P 974 se retrouvent à prendre en charge jusqu’à 110 personnes/agent en milieu fermé, comme en milieu ouvert. Les personnels sont au bord du burn-out. Epuisement et souffrance professionnelle sont devenus les conditions de travail quotidiennes de nombreux agents.



Comble de cela, alors que le 18 février dernier, le Premier Ministre a engagé le gouvernement en promettant le C.T.I (Complément de Traitement Indiciaire) à l’ensemble de la filière socio-éducative, pour un montant de 183 euros mensuel, voilà que la majeure partie des personnels des S.P.I.P se retrouvent écartés de ce dispositif indemnitaire, faute d’intégration dans le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'Etat.



Pour l’UFAP UNSa Justice Réunion, nos services ont bien une mission de prise en charge de publics en difficulté et/ou difficiles. L’accompagnement socio-éducatif et social des publics est bien le cœur de nos métiers, la probation en étant l’une des facettes et les connaissances en criminologie l’un des moyens.



L’UFAP UNSa Justice Réunion n’accepte pas de voir nos missions divisées entre celles et ceux qui auraient une tâche reconnue et valorisée et les autres, condamné.e.s à sombrer inexorablement dans l’absence de reconnaissance de leur action. La dignité et la valorisation de nos métiers passe par la reconnaissance de tous les acteurs et actrices du S.P.I.P.



Face à ce constat insupportable, les Personnels d’Insertion et de Probation de la Réunion ont décidé de soutenir la mobilisation nationale du 23/06/2022.



Pour l’UFAP UNSa Justice Réunion Mayotte, le C.T.I doit bénéficier à tous les personnels des S.P.I.P !



C’est en ce sens que l’UFAP UNSa Justice Réunion a saisi ce jour les parlementaires réunionnais afin que ces derniers soutiennent l’action engagée et informent les différentes instances départementales et nationales.



A Saint-Pierre, le 23/06/2022

L’Union Régionale UFAP UNSa Justice Réunion Mayotte