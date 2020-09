A la Une . Mobilisation au Grand Port Maritime et au Port Est

Une mobilisation a débuté ce jeudi matin au Port Est et au Grand Port Maritime, pour réclamer une augmentations des salaires mais aussi plus de rapidité en cas de détection d'un cas de Covid. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 09:12

Un mouvement de grève a démarré ce matin, devant le Port Est mais aussi dans l'enceinte du Grand Port maritime. "La mobilisation reprend un mot d’ordre national", rappelle Danio Riquebourg, secrétaire général de la CGTR Ports et Docks.



"Il faut augmenter les salaires. 100 millions ont été débloqués, il faut qu'il y ait des contreparties. La crise Covid ne doit pas permettre au patronat d’aller dans tous les excès", commente-t-il, précisant que leur action s'étendra sur deux heures.



Du côté du Grand Port Maritime, les agents protestent également contre le "manque de transparence et la lenteur" en cas de détection d'un cas de Covid-19, un travailleur ayant été détecté positif vendredi dernier. "Au lieu de casser la chaine de contamination, on laisse traîner", s'insurge Danio Riquebourg. "L’économie en train de prendre le pas sur la santé". Peu avant 9h, Olivier Hoarau, le maire du Port, est allé à la rencontre des grévistes.