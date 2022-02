La grande Une Mobilisation à la SRPP : Les camions de Total bloqués par les gérants de stations-service

Mouvement de grogne des gérants de stations-service ce lundi matin du côté de la SRPP. Six camions de Total ont été bloqués. Le Syndicat Réunionnais des Exploitants de Stations-service déplore la décision de la compagnie pétrolière qui a choisi d'appliquer une remise de 10 centimes au litre pour les carburants. Gérard Lebon, président du syndicat, craint une vague de licenciement chez les gérants qui devront faire face à cette concurrence. Par NP - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 11:49

Les gérants de stations-service se mobilisent ce lundi matin devant les grilles de la SRPP. Ils s'opposent à la baisse des prix décidée par Total sur tout le territoire français. Trois stations-service l'appliquent pour l'instant à La Réunion.



Total France a décidé de baisser les prix de 10 cts/litre dans un millier de stations-service en France. Gérard Lebon, président du Syndicat Réunionnais des Exploitants des Stations-service, déplore les risques d'une baisse des prix sur la marge des gérants de stations-service, ce qui pourrait provoquer à terme le licenciement des employés.



Une opération qui ne correspond pas au marché réunionnais



Gérard Lebon, président du SRESS explique : "On a rencontré les gérants de l'ensemble des marques et on a pris la décision de bloquer suite à l'insistance de Total Energie Réunion de déployer les 10 centimes de remise sur ces stations-service".



Il assure que les gérants de stations-service comprennent la volonté de Total de faire des remises sur le prix du carburant : "On comprend que Total veuille faire un geste pour la population mais nous disons que sur notre territoire, les prix sont administrés et leur geste n'est pas le bon."



Le SRESS précise avoir réfléchi à une autre possibilité pour Total de mettre en place cette remise : "On leur a proposé une solution alternative avec des cartes et un accord avec la CAF pour aider les gens qui sont le plus dans le besoin. Cela n'a pas abouti. Ils ont insisté et ont appliqué la remise dans 3 stations-service."









Le risque d'une baisse de 10 centimes



"Le risque est que les autres compagnies pétrolières entrent dans cette même logique et que nous, les gérants, soyons obligés de licencier et de faire sauter le système dans lequel nous sommes aujourd'hui", déplore Gérard Lebon qui ajoute : "Ce n'est pas admissible."



Le SRESS rappelle que les stations-service sont réparties de façon équitable sur tout le territoire et emploient 1.700 personnes. "Il y a un prix fixe, largement inférieur à la métropole. Nous devons protéger ce système", assure le président du syndicat.