Courrier des lecteurs Mme la Présidente Nassimah DINDAR merci et bonne continuation!

Nassimah DINDAR va démissionner de la présidence du département, avec lucidité et humilité, je rends hommage à la présidente pour le travail qu’elle a accompli. Elle fut d’abord, la première femme Réunionnaise a occupé ce fauteuil et cela 3 mandats consécutifs. Elle était aussi la seule de confession musulmane de tous les départements Français. Un jour au CG on avait entamé assemblée plénière ensuite commission permanente, on avait terminé à 16 h30, on est parti mangé, Nassimah était là avec nous à table, elle n’avait rien touché, elle jeûnait, c’était le ramadan et cela mérite le respect.



Voici quelques actions très importantes mises en place par Nassimah. Intégration des jeunes diplômés de Sciences Po au cabinet du CD, certains parmi ces jeunes siègent aujourd’hui dans des conseils municipaux ou régionaux. Campagne de recrutement en faveur des personnes porteuses de handicaps, cela a permis à ce public de travailler, souvent pour la première fois.



Mise à disposition des jeunes agriculteurs sans terre, des fonciers du département.



Développement supplémentaire des structures d’accueil de la petite enfance, garderie, MAM, etc. ce qui a aussi créé des emplois.



Signature d’un certain nombre de contrats en alternance entre des jeunes et le CD (Dieu sait si à la Réunion on a un problème de ce côté-là). Effort budgétaire pour l’aide à la création d’entreprises, grâce à ce dispositif, un nombre de bénéficiaires du RSA ont pu créer leurs propres activités.



Le chèque marmaille pour les parents les plus modestes. Le Pass Loisir, c’est favoriser l’accès aux loisirs des personnes porteuses de handicaps.



Nos frères et sœurs mahorais, les oubliés, sous la présidence de Nassimah, certain ont décroché un contrat aidé, un CDI chose qui avant se faisait rarement.



J’entends déjà « c’est des emplois politiques ». Mais tout est politique, ici comme en métropole d’ailleurs. Que peut-on reprocher à la présidente ? Son union avec la gauche, je préfère rire, elle a été involontairement pionnière dans ce domaine, on verra bien la couleur de la future assemblée départementale.



Pour l’avoir côtoyé, je peux dire que Nassimah DINDAR est une personne très intelligente, abordable et simple. Elle marquera sans aucun doute l’histoire politique de la Réunion. J'entends déjà les mauvaises langues, les affaires ! Je réponds simplement, si affaire il y a, cela me dépasse et ne me regarde pas, je ne lancerai ni la première ni la dernière pierre.



Aux Réunionnais je dirais arrêtons de croire qu’on a les plus mauvais élus politiques de France et de Navarre ! Partout il y a du bon et du mauvais. Georges Donald POTOLA Lu 162 fois





