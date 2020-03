Mme, Mr les responsables d'EDF Réunion

Le Covid 19 nous contraint à rester chez nous en mode confinement donc sans possibilité de sortir pour nos enfants.

Nous sommes , adultes , contraints au télé travail.



Ils sont , élèves, contraints à travailler "par écran interposé".



De ce fait notre consommation électrique se retrouvera augmentée.



Nous sommes certains que vous ferez tout votre possible pour que l'alimentation soit continue et sans faille mais nous sommes plusieurs à nous demander si vous aussi vous allez participer à l'effort et à la solidarité nationale en proposant un TARIF RÉDUIT depuis le mardi 17 mars et ce jusqu'à nouvel ordre.



Nous vous serions très reconnaissant de bien vouloir tenir compte de nos inquiétudes.



Mme et Mr les politiques, pouvez-vous relayer nos inquiétudes auprès des services compétents ?



Merci.