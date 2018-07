La grande Une Mitch: encore un chien errant victime de terribles violences





Bien qu'il est été récupéré par une jeune femme, ce jeune chien errant est encore entre la vie et la mort. Elle l'a retrouvé allongé dans une mare de sang. Le chien a ensuite été pris en charge par la clinique vétérinaire, située sur le front de mer à Saint-Paul.



Pour l'heure, Mitch ne peut plus se lever ni marcher, il souffre d'une commotion cérébrale et a la tête déformée. Un scanner a également révélé des fractures au niveau des sinus et du crâne. Son pronostic vital est engagé.



La sauveuse déclare avoir vu "un gars avec une barre de fer à la main" la veille au soir de ce drame. Désemparée, elle lance donc un appel aux dons sur les réseaux sociaux.



Mitch a besoin d'au moins 1000 euros. Il est possible de faire un geste via Paypal assorpa974@gmail.com, par chèque à l'ordre "Association RPA" et à envoyer au 3 bis lotissement Anjou. Une cagnotte leetchi a également été créée. Charline Bakowski Lu 1535 fois