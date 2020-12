Mister et Miss Eden O.I 2020 : Ludovic Boyer et Anaïs élus

Jeudi dernier a eu lieu l’élection de Mister et Miss Eden O.I. 2020 sur les plateaux de Kanal Austral à Sainte- Suzanne. Un nouveau concours réservé aux hommes et femmes de différentes cultures et aux différents patrimoines de l’Océan Indien mis en avant par l’association de Sainte-Suzanne présidée par Josette Ogire.



15 candidats en lice mais une seule écharpe et une seule couronne. Sous les couleurs de charme et du chic du Moulin Rouge, Ludovic Boyer et Anaïs Fontaine ont été les heureux représentants de Mister et Miss Eden O.I. 2020.



Ludovic et Anaïs vont pourvoir valider des projets qui leur tiennent à cœur : mettre en avant les activités sportives, de santé et de bien-être auprès des différentes associations de l’île telles que le Centre de la Ressource entre autres.



Mister et Miss Eden O.I pourront compter sur leurs dauphins et dauphines respectives, Marcus Moutama, Ridjie Seusse, Loriana Labrousse et de Krystale Demery pour les accompagner tout au long de leur règne.