Société Mister Réunion Island 2019: Les dates des castings révélées





Suite à ces castings, 12 candidats seront élus. Ils vivront ainsi des semaines de préparations intenses et pleines d’enrichissements jusqu’à l’élection qui aura lieu en octobre.



Quant à celui qui sera élu Mister Réunion Island, il vivra une année inoubliable de rencontres, et changera son destin à jamais.



Les deux castings sont programmés : Dimanche 3 mars à 14H00 à Hôtel le Juliette Dodu de Saint-Denis.

Dimanche 23 mars à 14H00 à La Villa Belle de Saint-Pierre. Pour tenter votre chance et devenir candidat, vous devez respecter les critères de sélection du comité Mister Réunion Island.



Les critères: Être français de naissance ou naturalisé

Né de sexe masculin

Âgé entre 17 et 33ans

Minimum 1,70 m

Célibataire sans enfant

Posséder une adresse de résidence à La Réunion

Ne jamais avoir participé à des shootings ou captations audiovisuelles où vous êtes totalement nu

Piercing / tatouage autorisé Les comportements à avoir : Avoir une excellente réputation et moralité

Avoir de la distinction, de l’élégance et une présentation soignée

Se montrer aimable, respectueux, et ouvert

Ne jamais avoir un comportement contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à l’esprit du concours basé sur des valeurs d’élégance

Avoir de la disponibilité Pour plus d'information : 0693 907 225 / casting.misterreunionisland@gmail.com





