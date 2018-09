Mister & Miss Élégance Inter Réunion 2018 : Qui sera élu(e)?

Ils sont 9 hommes et 11 femmes qui rêvent toutes et tous de porter la couronne de Mister et de Miss Elégance Inter 2018.



Pourquoi Inter ?? Parce que c’est une élection pas comme les autres, pas besoin de critères de beauté, ou encore d’avoir un corps parfait. Non, on ne vous demande qu’une chose : l’élégance, le respect, les manières que chacun d’entre nous devrait cultiver. De plus, c'est élection qui réunira sur la même scène des Réunionnais, certes, mais aussi des Mauriciens et des Rodriguais.



L’association Pépita Dollars fêtera également ses 20 ans ce soir-là et vous attendra pour un grand moment d’émotion le 15 septembre prochain au Théâtre Vladimir Canter en compagnie d’artistes de musique et de danse.



Depuis deux semaines, Les candidats sous la houlette de Saphir la chorégraphe, travaillent d’arrache-pied pour offrir aux Réunionnais un beau spectacle à l’élection de Mister & Miss Elégance Inter 2018.