Mister France Réunion : Découvrez les 13 candidats sélectionnés

Treize candidats, âgés de 18 à 26 ans, ont été sélectionnés pour participer à Mister France Réunion. Par N.P - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 16:40

Contrairement aux années précédentes, où seuls douze candidats étaient sélectionnés à l'élection de Mister France Réunion, ils seront treize pour cette nouvelle édition sur une trentaine d'inscrits au casting. Agés de 18 à 26 ans, chacun des participants compte bien se démarquer et succéder à Jérôme Somera-Moti, Mister France Réunion 2020.

Encore étudiants, diplômés ou déjà dans la vie active, les treize candidats ont tous le désir de valoriser l'image de l'homme, d'être un exemple pour la jeunesse et de représenter leur île au niveau national. Grégory Pitou, le chorégraphe de Mister France Réunion commencera les répétitions au mois d'août prochain pour préparer les différents tableaux sur le thème "Alon Bat' Caré". Les candidats travailleront et devront assurer un spectacle alliant présentation orale, chorégraphie et défilé. Au terme d'un casting au Dina Morgabine de Saint Gilles, les membres du jury ont sélectionné : Adrien PAYET - 21 ans - 1.72m - Saint-Joseph - Préparateur esthétique automobile Julien CELERINE - 18 ans - 1.74m - Saint-Denis - Etudiant L1 Science de la Vie Lhuidgi HOARAU - 20 ans - 1.75m - Saint-Denis - Master 1 Classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ Thomas APOSTIN - 20 ans - 1.78m - Saint-Pierre - Techicien Logistique en alternance Ryan ChANE TO - 19 ans - 1.78m - Tampon - Formation Canalisateur Jérémy HERRAUT - 25 ans - 1.79m - Saint-Gilles les Hauts - Auto entrepreneur en pâtisserie Mathieu COPAYER - 20 ans - 1.79m - Sainte-Suzanne - Etudiant en 2ème année BTS Tourisme Quentin BOYER - 20 ans - 1.79m - Petite-Ile - Etudiant L1 Allemand Luigi LAMBERT - 24 ans - 1.80m - Saint-Denis - Auto Entrepreneur en livraison Maxime HOAREAU - 23 ans - 1.81m - Saint-Denis - Master 1 Comptabilité contrôle audit Brice JISTA - 26 ans - 1.83m - Saint-Denis - Superviseur Richard SINIVASSEN - 18 ans - 1.85m - Sainte-Suzanne - Lycéen Terminale Générale Olivier DIJOUX - 22 ans - 1.96m - Tampon - Commercial

Les photos sont signées DAEPHOTO

































