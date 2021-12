A la Une . Mister France Réunion 2021 : L’écharpe remportée par Brice Jista

Fraichement élu Mister France Réunion 2021 samedi dernier à salle Guy Agénor de la Plaine des Palmistes, Brice Jista est le nouvel ambassadeur de l’île de La Réunion. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 10:22

Ils étaient 9 candidats en lice pour décrocher la fameuse écharpe de Mister France Réunion 2021. C’est le numéro 8 qui s’est démarqué : Brice Jista, 26 ans, remporte l’élection et devient donc le nouvel ambassadeur de notre île. Il succède à Jérôme Somera, Mister France Réunion 2020.

Cette année, l’édition était placée sous le thème du voyage : deux heures de show éblouissant chorégraphié par Grégory Pitou et des candidats heureux de partager leur aventure de globe-trotters.

Le jury présidé de Bilal Malek, Mister France 2021, a eu la lourde tâche de choisir le représentant du Comité Mister France Réunion. Brice Jista représentera La Réunion pendant une année et participera à la finale de Mister France 2022, le 22 janvier prochain, à Paris.

Pour compléter le podium, Lhuigi Hoareau termine premier dauphin et Jérémy Hérraut, deuxième dauphin.