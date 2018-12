Courrier des lecteurs Missive sur la transparence

Saint André, le samedi 01 décembre 2018. Le Président à Madame la Ministre des Outre-mer Annick Girardin. Le Collectif DUCC Réunion prend acte de vos discours et de vos engagements suite à votre passage sur le territoire de La Réunion relative à la crise qui traverse le département de La Réunion. Dans votre logique et de votre volonté de transparence affichée, nous demandons que les indemnités et rémunérations des élus de l’ensemble de la classe politique des collectivités soient portées à la connaissance des citoyens et des contribuables de La Réunion. Conformément aux articles 14 & 15 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, tout citoyen doit pouvoir demander des comptes sur la dépense publique, articles qui fondent en partie l’objet de notre Collectif. Pour cela, nous interpellons les autorités compétentes, sous l’œil avisé de Monsieur Préfet de La Réunion, à faire cette transparence de rémunérations de leurs mandats et des diverses représentations dans les instances (Communauté de communes, SPL, conseil d’administration, etc...) financés directement ou indirectement par les deniers publics. Les « Gilets jaunes » et les composantes de la société réunionnaise ont eu l’occasion d’échanger avec vous sur ce sujet brûlant. Un élu, un seul mandat, c’est une demande forte et légitime de la population. Monsieur le Président de Région s’y est engagé lors de son allocution. Souhaitons que l’ensemble des élus fassent de même. Il est d’une impériale nécessité que cette transparence soit effective afin que les citoyens retrouvent le chemin des urnes et renouent la confiance avec leurs représentants qui nous semble-t-il, actuellement ont perdu toute crédibilité. La démocratie a un sens si au moins la majorité des inscrits s’expriment. Aussi, Il subsiste fortement un sentiment de défiance sur l’élu sachant qu’aucun casier judiciaire ne lui est demandé pour se présenter à un scrutin alors que c’est une des conditions sine-qua-none de la titularisation de l’agent qui plus est pour un personnel placé sous son autorité. Les personnels et les citoyens ne sont pas dupes. Bon nombre d’élus ont eu à faire avec la justice. Quel exemple pour nos enfants, nos jeunes et les citoyens? Notre collectif réaffirme notre volonté d’être partie prenante dans la mise en œuvre d’une démocratie participative, non partisane et sans langue de bois. Notamment, être membre consultatif de conseils de surveillance que vous souhaitez mettre en place avec les citoyens. Il est temps de redéfinir une société réunionnaise où ces forces vives qui se sont exprimées ou exilées trouvent leurs justes places voire dans les postes à hautes responsabilités du fait de leur connaissance du territoire pour assumer pleinement son développement dans le respect des lois de la République française. Pour rappel, dans le cadre de la mission du 12 au 15 juin 2018 qui a été confiée par le Premier ministre à Olivier SERVA, Député de la Guadeloupe et Président de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale, l’objectif de ce déplacement était d’examiner concrètement les conditions permettant d’améliorer le déroulement de carrière des fonctionnaires ultramarins servant en outre-mer et d’envisager les dispositifs permettant de faciliter le retour de personnes compétentes et formées issues du territoire pour occuper des postes notamment de haute responsabilité ou à forte technicité. Enfin nous tenons à vous rappeler que notre collectif apolitique ne bénéficie d’aucune subvention publique afin de garantir notre indépendance citoyenne. Dans l’attente de votre réponse et d’échanger avec vos collaborateurs par la suite, nous vous prions de croire, Madame la Ministre des Outre-mer, à nos respectueuses salutations. Le Président, Jean Odel OUMANA

