Missions locales: Des jeunes formés au numérique malgré le confinement

Profiter du confinement pour se former au numérique. C’est ce que propose l'association régionale des missions locales de La Réunion, la fondation Orange et l'association Webcup.



Une quarantaine de jeunes bénéficiaires suivent 60 heures de formation gratuite en visio depuis ce lundi 27 avril et ce jusqu'au 1er mai. Initiation aux bases du code informatique HTML/CSS, réalisation de son premier site internet Wordpress, montage photo/vidéo…Chaque formation dure 15H, et est répartie sur une semaine complète à raison de 3H par jour.



"Cette opportunité de continuer à enseigner l’informatique malgré tout nous semble être une très bonne chose, et qui débouchera je l’espère sur un développement de ce type de pratiques qui répondent clairement à une transition de notre société vers de nouvelles méthodes d’enseignement", explique Fabien Degieux, directeur de l’association Webcup.



"La période de confinement n’est vraiment pas idéale pour que les jeunes restent motivés dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de formation. C’est pourquoi, il est important pour les conseillers des différentes Missions locales de garder le contact avec eux. Lorsque la Fondation Orange est venue nous proposer ce dispositif imaginé avec l’association Webcup, nous n’avons pas hésité une seconde. Ces ateliers numériques sont un excellent moyen de garder du lien", précise Amandine Fossy, chargée de projet à l’ARML.