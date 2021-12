Communiqué Mission essentielle au CHU de La Réunion, l’enseignement est désormais certifié Qualiopi

L'enseignement constitue l'une des missions fondamentales d'un CHU, avec le soin, la recherche et la coopération. Le CHU de la Réunion assure pleinement cette mission et joue un rôle de premier ordre en termes de formation pour de nombreux métiers de la santé, à La Réunion. La qualité des enseignements a été soulignée par la certification Qualiopi des formations dispensées. Publié le Jeudi 2 Décembre 2021

Avec ses 9 instituts d’études en santé et son école de sages-femmes, le CHU de la Réunion est le principal opérateur de formation en santé, accueillant plus de 1000 étudiants et élèves chaque année. Egalement, en partenariat avec l’Université de la Réunion, le CHU participe activement à la formation des étudiants en médecine, dès le premier cycle, jusqu’à l’internat, avec plus de 400 internes accueillis chaque année à la Réunion, dont 300 au CHU.



La certification QUALIOPI : Une obligation règlementaire et la reconnaissance d’une démarche ancrée au CHU de la Réunion



La certification QUALIOPI s’inscrit dans le cadre de la Loi du 05 09 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, instituant l’obligation de certification pour tout organisme de formation dès le 01 janvier 2022, qui conditionne l’éligibilité aux financements publics et paritaires.



La démarche de certification est un processus long, exigeant, centré sur la qualité du service rendu aux stagiaires et qui implique nécessairement l’ensemble des acteurs de la formation.



L’audit sur sites réalisé par l’AFNOR, fin septembre 2021, s’est révélé pointu et exigeant sur les éléments de preuve fournis, ainsi que sur l’organisation et la gouvernance institutionnelle de cette fonction de formation. Les 7 critères et les 28 indicateurs ont été passés à la loupe par l’auditeur pendant 3 jours et demi.



Les résultats de l’audit mettent en exergue l’excellence de nos dispositifs de formation, soulignant une forte expertise et une excellente prise en compte des spécificités régionales.



La remise de cette certification a eu lieu ce jour lors de cérémonie organisée sur le site de La Direction Générale du CHU de La Réunion, à Saint-Paul, en présence de représentants du Conseil de surveillance, de l’AFNOR, des institus de formation certifiés et de La Région Réunion, principal financeurs des instituts.



Les grandes ambitions du CHU en termes de formation



Fort de cette expertise reconnue, le CHU de la Réunion souhaite répondre aux nombreux besoins de formation en santé du territoire et de la zone. Le projet ambitieux de construction d’un centre régional de formation par simulation en santé de l’Océan Indien répond pleinement aux 5 grandes ambitions du CHU de la Réunion, que sont :



- Poursuivre le développement d’une offre de formation initiale de pointe en santé à La Réunion.



- Permettre le maintien et le développement des compétences des professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux, au service de la qualité des soins dispensés à la population réunionnaise.



- Répondre aux problématiques sanitaires prioritaires et spécifiques de l’Océan Indien.



- Poursuivre le développement de l’innovation et de la recherche en pédagogie en s’appuyant sur notre solide expérience de conduite de projets de recherche depuis plus de 10 ans.



- Assurer un rôle majeur dans la coopération régionale et le rayonnement de la Réunion dans la zone océan Indien, pour la formation des professionnels.