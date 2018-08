Mission du comité des anciens CDJ974 en Inde

Après midi : point avec le Directeur de l’Association Volontariat

visite de Pondichéry l'après-midi avec temple, ashram et ville blanche, front de mer

visite d’une école et des enfants à Pondichéry, activités périscolaires à 17h30 pour jeunes scolarisés venant de l'extérieur au Volontariat

Découverte des rizières

Des lieux où on fabrique la spiruline

rencontre avec les enfants et activités avec eux

Atelier shanti (anciens lépreux)

Amaidi Illam : Rencontre avec les personnes âgées placées

après midi : visite d’un jardin botanique

La délégation de jeunes est partie, en compagnie de Marie-Lyne Soubadou vice-Présidente Collèges et Education, avec des cadeaux pour leur action solidaire , dans le cadre de la coopération.02 /08/2018 : départ de La Réunion – aéroport Roland Garros03/08/2018 : arrivée à Chennaï04/08/2018 : atelier Hindi ou tamul05/08/2018 : découverte de Sunday Market06/08/2018 : visite de SHAKTI VIHAR (école, crèche et fabrique de savon du Volontariat)07/08/2018 : découverte des sites à TIRUVANNAMALAI08/08/2018 : visite à la ferme « volontariat », départ avec les enfants du Volontariat9/08/2018 : Autres structures du Volontariat10 /08/2018 : découverte des sites de MAMALLAPURAM11/08/2018 : ferme du Volontariat avec la rencontre des jeunes accueillis à Nila Illam12/08/2018 : matinée : AUROVILLE13/08/2018 : activité avec les enfants et jeunes14 /08/2018 : retour vers La Réunion