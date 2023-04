Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mission d’évaluation du pilotage des politiques locales de sécurité : Saint-Paul présente sa politique de sécurité

Ce vendredi 28 avril, l’élu délégué à la sécurité, Sébastien GUYON, a reçu en matinée les membres de la mission d’évaluation du pilotage des politiques locales de sécurité à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul.

Dans l’île depuis le 24 avril, les membres de la mission d’évaluation composée de Marc ABADIE, Inspecteur général d’administration, Benoît CHATARD, inspecteur d’administration, Olivier PAQUETTE, Commissaire général à l’IGPN (inspection générale de la police nationale), Jean Marc TESSIER, colonel de gendarmerie à l’IGGN (inspection générale de la gendarmerie nationale) ont été accueillis à l’hôtel de Ville par l’élu délégué à la sécurité Sebastien GUYON.



Cette mission conjointe vise à évaluer le pilotage territorial des politiques locales de sécurité et, au-delà, la façon dont les acteurs locaux s’organisent et coopèrent entre eux pour faire face aux enjeux locaux de sécurité publique. Ces missions concernent chaque année 4 à 6 départements de tailles différentes, de manière à donner au ministre de l’intérieur une vision différenciée de la façon dont ses orientations sont en pratique mises en œuvre, de lui faire part des difficultés rencontrées sur le terrain ou de bonnes pratiques locales.



L’objectif de l’entretien ou de la réunion est de recueillir le point de vue des partenaires de l’Etat sur les thématiques suivantes : implication des collectivités territoriales et des partenaires, articulation entre forces de sécurité intérieure, d’une part, polices municipales, agents de médiation ou société privée, des autres partenariats mis en oeuvre…

Des efforts redoublés pour assurer la sécurité des personnes et des biens

L’occasion pour la collectivité de Saint-Paul de pointer le manque d’effectif du côté de la gendarmerie. “Du côté de la Ville, de gros efforts ont été entrepris sans attendre les aides de l’État. Les effectifs de la Police Municipale ont été augmentés de 60%, ce sont 50 policiers municipaux qui assurent la sécurité et des personnes à Saint-Paul. Il faut pouvoir trouver un schéma de coopération entre la Police Municipale et la Gendarmerie”, déclare l’élu à la sécurité.



Cela fait plusieurs mois que la Ville redouble d’effort sur la question de la sécurité : relance du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, déploiement des caméras de vidéoprotection, opérationnalité de la brigade de nuit du jeudi au dimanche soir, recrutement des Assistants Temporaires de la Police Municipale… La Ville de Saint-Paul répond aux attentes et va même au delà. Dans un territoire où 97% des Violences Intra-Familiales sont liées à la consommation d’alcool, la Police Municipal a mise en place une cellule VIF où les agents sont former à l’écoute et aux conseils. D’autres agents sont même formés pour sensibiliser sur le fléau du harcèlement scolaire. Ils se rendent dans les écoles du territoire afin d’y faire de la prévention.



Toutefois, “il y a un véritable décalage entre la réalité et les besoins sur les territoires insulaires. Notre ville de 105 000 habitants accueille le week end une grande affluence sur la zone balnéaire, il faut pouvoir juguler. Mais ce n’est aujourd’hui pas le cas lorsqu’il y a des débordements. Il n’y pas assez d’effectifs dans la gendarmerie. Quant à la coopération entre la Police Municipale et la gendarmerie, nous sommes totalement favorables une telle imbrication”, affirme le premier Magistrat et Sébastien GUYON.



Dans tous les cas, force est de constater après cette entrevue que Saint-Paul “est la démonstration par l’exemple d’une belle volonté de partenariat et, par ces nombreux dispositifs mis en place, y a consacré les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens”, conclut Marc ABADIE, Inspecteur général d’administration.







Dans la même rubrique : < > La Ville de Saint-Paul célèbre l’Eid-ul-Fitr ! Consultez les avis de publicité publiés par la Ville de Saint-Paul