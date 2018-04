Mission Papangue: 4 militaires comoriens portés disparus

Papangue est un exercice inter-armées qui a eu lieu du 13 au 18 avril dernier, à La Réunion, rassemblant les forces de plusieurs pays de la zone océan Indien.



Maurice, Madagascar, les Seychelles ou encore les Comores réalisent depuis plusieurs années des "exercices relatifs à l'extraction, la sécurisation et l'évacuation de ressortissants étrangers (...) simulés, impliquant la mise en œuvre de moyens terrestres, maritimes et aériens de chaque pays".



Depuis la fin de cette mission, quatre militaires comoriens sont portés disparus. "On ne sait pas s'il s'agit d'officiers ou de simples soldats", précise le JIR. Mais ces militaires se seraient échappés volontairement lors de la soirée de quartier libre, pour ne pas retourner sur leur territoire natal.



Cette fuite les place donc comme des clandestins sur le territoire français et déserteur aux Comores. Une enquête a été ouverte et la police des frontières est sur tous les fronts.