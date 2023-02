Mission "GOLIATH IV" pour le 2e RPIMa

Le communiqué :



Programmé du 20 au 23 février 2023 « GOLIATH IV », exercice majeur de préparation opérationnelle pour le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (2e RPIMa), a vu l'organisation de sa 4e édition quelque peu bousculée par le passage du cyclone tropical intense Freddy, le régiment ayant été placé en alerte par la préfecture dans le cadre de sa mission d'assistance à la population réunionnaise. Fort heureusement, le météore est rapidement passé au large de l'île et l'exercice en terrain libre a pu être conduit sur un format plus condensé de deux jours (les 22 et 23 février), avec pour thème central l’évacuation de ressortissants (RESEVAC).



L'adaptation à tout type de situation faisant partie de l'ADN du militaire, le scénario et les différentes phases de l'exercice ont donc été réarticulés en fonction des aléas climatiques. Par exemple, la projection de la 1re compagnie de combat qui s'opère habituellement par sauts a été remplacée par une projection motorisée, tandis que les zones de déploiement de la base opérationnelle aéroportée (BOAP) et du poste de commandement ont été relocalisées à la caserne chef de bataillon Dupuis à Pierrefonds. Seul le groupe commando parachutiste (GCP) a pu être largué dans l'après-midi du mercredi 22 février sur la zone de mise à terre « BLACKHAWK » à la Plaine-des-Cafres, pour s'infiltrer et renseigner sur les mouvements ennemis avant les phases d'assaut du soir et du lendemain.



Afin de diversifier le terrain, les manœuvres, habituellement menées aux alentours de la sucrerie du Gol (Saint-Louis), se sont déroulées cette année sur le secteur du domaine Mon Caprice à Saint-Pierre, aux abords du camp Paoli et sur le champ de tir de la Plaine-des-Cafres.



L'ensemble des personnels d'active et de réserve du régiment a été mis à contribution sur cet exercice, avec également l'appui de la 3e compagnie, actuellement armée par la 13e demi-brigade de légion étrangère (13e DBLE) et des antennes de soutien. Les objectifs de travail autour notamment du soutien, de la logistique, des appuis ou encore d'une troupe déployée sur la durée, ont ainsi pu être remplis.



Rappelons que le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI à La Réunion.