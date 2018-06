Mission Frontex: Gérald Darmanin salue les douaniers pour le sauvetage de 71 vies

La vedette garde-côtes des douanes de Nice vient de rejoindre son port d’attache après avoir passé un mois en Italie à surveiller les frontières extérieures de l’Union européenne. Cette mission, effectuée au service de l’agence européenne de garde-frontières et garde- côtes "Frontex", a permis de sauver la vie de 71 personnes dont 6 enfants lors de 2 opérations.



Dans la nuit du 7 au 8 mai, l’utilisation de la caméra infra-rouge du bord a permis la détection à l’ouest de la Sicile d’une embarcation semi-rigide en partie immergée. L’opération de sauvetage initiée par le commandant a permis de récupérer 15 migrants à bord, dont deux mineurs. 2 personnes souffrant de diabète et d’hypothermie ont été évacuées vers un hôpital proche au moyen d’un navire italien, les autres ayant été ramenées au port de Trapani et prises en charge par les autorités italiennes.



Le 25 mai, après signalement par le centre de coordination "Frontex" d’un navire de pêche susceptible de transporter des migrants au sud-ouest de l’île de Lampedusa, une intervention de sauvetage a été déclenchée par le commandant. Ce sont 56 personnes qui ont pu être secourues : 41 hommes, 9 femmes dont une était enceinte et 6 enfants.



Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics a déclaré: "je tiens à saluer l’ensemble de l’équipage de la brigade garde-côtes des douanes de Nice pour leur contribution décisive à cette mission Frontex. Leur professionnalisme et leur engagement ont permis de sauver des vies humaines."