Mission Barbe bleue 2018: "Quatre ennemis neutralisés, deux prisonniers libérés, un blessé"

Il y a près d'un mois, le 16 septembre 2018, le patrouilleur Le Malin et un groupe d'assaut spécialisé de la Légion Etrangère de Mayotte (DLEM) ont mené un exercice sur l’île de Grande Glorieuse dans le canal du Mozambique. Cette mission avait pour but de simuler une récupération de prisonniers retenus sur l'île.



Une fois embarqués sur la plage, la radio annonçait: "contact établi. Quatre ennemis neutralisés, deux prisonniers libérés, un blessé ami.", comme le souligne l'État-major des armées.



Bien que la mission ait été réussie, un des équipiers a été touché d'une balle à l'abdomen. Une fois l'état du blessé stabilisé, les hommes évacuent la plage.



"De tels exercices entretiennent l’inter-opérabilité des différentes composantes des forces armées de la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI) et contribuent au maintien de leur capacité d’action et de projection à distance et à brève échéance.", souligne de nouveau l'État-major des armées.