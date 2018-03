Miss et Mister Péi: Plusieurs comités réunis lors d'une soirée riche en photos et défilés

La soirée "Miss et Mister Péi" s'est tenue ce vendredi 15 septembre 2017 au Show Room à Saint-Pierre.



L'initiative venant de Rosemay et Willy Fontaine, présidents du Comité Belle de La Réunion, a permis de réunir les Comités suivants : Miss Belle Femme Ronde, Miss Bichique, Reine Du Maloya, Miss Saint-André, Miss Saint-Gilles, Miss Jeunesse Réunion, Mademoiselle Ile de La Réunion, Miss Saint-Leu, Miss ronde, Modèle Elégance, Comité Lady and Lord, RJF&CO, First Sweet Lady Réunion, Mister Réunion, Miss Reine Trav-Trans, Mister Gentleman, Miss Saint-Benoît, Miss 15/17.



Chaque président ou délégué a pu ainsi présenter son Comité, ses titré(e)s et prétendant(e)s. Une soirée riche en shooting photo, défilés et chorégraphies ont été orchestré par les comités.



La présence de Norman de l'association Petit Coeur a également pu être observée. Les Comités soutiennent en effet cette association dans ses diverses actions et sont amenés à être appelés sur le terrain. Ils sont également ouverts aux partenariats auprès des autres associations.