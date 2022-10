A la Une .. Miss et Mister LB Mod & Co élus

Voici le communiqué de l'association LB Mod & Co suite à l'élection des égéries de l'année 2022 ce week-end : Par NP - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 09:35

L'élection de Miss & Mister LB Mod & Co 2022 s'est déroulée samedi 15 octobre à la salle LAKSHMI PALACE à Saint Denis.



La Présidente de l'association, Madame Virgina Boyer et son équipe tiennent à remercier leurs partenaires : Jina, Espace Optique, Meri Henna, Magazine Emma Mag, Newboy, Newgirl, MYGYM 360, Christ Ray, Miss Agency, Look d'enfer, Zig Zag, LAKSHMI Palace, LB Event ainsi que Thomas VELIA, Président du jury et tous les membres du jury.



Nous remercions également les artistes Guy Noël, Tessa et François Dals ; les photographes François HM, Alain, et Marcelino ; la coiffeuse Sandrine, Lolo Cosmétique pour le maquillage.



Un remerciement également pour tous les candidat(e)s et leurs familles.



Ont été élus au cours de la soirée :





Miss LB Mod & Co 2022 : Luciana Gonthier

1ère dauphine : Lorrine Ollivier

2ème dauphine : Anne Franka Narayanin Ramaye





Mister LB Mod & Co 2022 : Samuel Didat

1er dauphin : Quentin Fessard

2ème dauphin : Rohan Govindin



Un grand bravo aux autres candidats : Coline, Anaïs, Prisca, Emma, Sullyvan et Jean-Baptiste.