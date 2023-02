A la Une .. Miss et Mister Jeunesse : Emelyne Gonthier et Quentin Boucher représenteront La Réunion

En remportant le concours régional, les deux candidats ont trouvé en eux la confiance nécessaire pour partir à l’assaut du concours national qui se tiendra le 4 mars prochain à Paris. Par NP - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 14:28





"Mister Jeunesse ce n’est pas juste un titre, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre. Cette porte a pour but de valoriser la jeunesse de demain mais aussi le lâcher prise, d’être fier de ce que l’on est, peu importe notre personnalité, notre genre, notre morphologie…", souligne Quentin Boucher, 22 ans, résidant dans l’Est de l’île.



Outre les tableaux classiques d’un concours de beauté, chaque candidat doit créer ou customiser une tenue avec les spécificités et spécialités de son département, de sa région ou de son pays. "Plus tard, je souhaite ouvrir une entreprise dans le prêt-à-porter. Une entreprise éco-responsable et ouverte à tous dans laquelle l’inégalité n’a pas sa place", espère Quentin.



Les votes par sms seront prochainement ouverts. En attendant, le soutien aux candidats se fait via leurs réseaux sociaux. Miss et Mister jeunesse est un concours de beauté qui s'adresse aux jeunes filles et aux jeunes hommes de 15 à 24 ans. La démarche, le sourire, la posture, la grâce, le charisme sont évalués. En revanche, aucun critère de taille ni de poids n'entre en compte. C'est ce qui a plu à la jeune Emelyne Gonthier. Le concours régional remporté par la lycéenne de 17 ans, originaire de Saint-Paul, a été l'occasion de se prouver qu'elle est capable de réussir et d'avoir confiance en elle malgré le passé. "J'aimerais également prouver qu'il ne faut pas être grande, fine et parfaite pour être dans ce monde".