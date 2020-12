Communiqué Miss et Mister Eden Océan Indien font du zumba avec des marmailles

Voici le compte-rendu de la journée de Miss et Mister Océan Indien à Sainte-Suzanne pour une séance de zumba avec des enfants : Par Ludovic Boyer - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 18:46 | Lu 112 fois

Le 15 décembre 2020, pour l’arbre de noël des petits du centre de la ressource de l’école de la Marine basée à Sainte -Suzanne, j’ai organisé une séance de zumba, en voulant joindre l’utile à l’agréable.



Moi, Ludovic BOYER, Mister Eden Océan indien 2020, je me suis entouré de mes acolytes de 2020, la Miss Eden Océan indien 2020, ainsi que nos dauphins, nos dauphines respectifs.



En collaboration avec l’équipe encadrant ces enfants, nous avons donc décidé de mettre en place cette action afin que ce jeune public, novice dans ce genre de mouvement corporel, puisse découvrir une zumba revisitée… du rythme tout en faisant du sport.



S’amuser tout en apprenant à se déplacer dans un espace proposé, rire et s'échapper le temps d'une séance pendant la journée d'école. Joindre l'utile à l'agréable et ce, peu avant les vacances.



Voir le sourire de ces jeunes enfants, nous a boosté mon équipe et moi-même, et découvrir l’équipe encadrante de la structure participer à nos côtés, a rendu cet instant plus intense, plus vrai et plus dynamique.



Notre priorité, serait d’organiser ce même genre d’action avec un maximum d’enfants qui pourraient nous rejoindre, afin de perpétuer ce style d'activité au sein de diverses écoles et de structures adaptées, ou que l’on adaptera en fonction du niveau d’exigence des demandes, afin que ce moment de liberté, de partage, soit intense et aussi un merveilleux échange entre nous et ce jeune public.



Ce jour-là, entouré de ces enfants, et de ces adultes j’ai cru être le Peter pan de cette PETITE tribu mais GRANDE dans l’imaginaire de ces enfants.





Publicité Publicité