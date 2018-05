A la Une .. Miss Saint-Denis et Ambassadeur Jeunesse Saint-Denis 2018 : Qui sera élu (e)?

Deux élections se tiendront samedi soir à l'ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis : Miss Saint-Denis et Ambassadeur Jeunesse Saint-Denis 2018 organisées par l'association Event Folies représentée par Logan Payet.



Cette année sera la première d'Ambassadeur Jeunesse, La Ville de Saint-Denis veut aussi son représentant masculin, question de parité.



Six belles jeunes filles accompagneront cinq beaux garçons sur la même scène et défileront sur quatre tableaux : en tenue d'ouverture, en tenue de ville, en tenue de bain pour les filles et en boxer pour les garçons, et enfin en tenue classe.



Une soirée complètement "décalée" vous attend avec la participation de Micheline Picot et de Louiz artistique et comme pour les précédentes années, de l'humour bien sucrée de l'animateur Maroni.



Les représentants de la Ville de Saint-Denis qui seront élus l'une Miss Saint-Denis participera à Miss Prestige Réunion, l'autre Ambassadeur Saint-Denis tentera de briller au concours d'Ambassadeur Jeunesse Réunion.



Les candidats :



Pour Miss Saint-Denis :

Candidate N° 1 : Samara PAYET

Candidate N° 2 : Camille MASSENA

Candidate N° 3 : Myriss HOARAU

Candidate N° 4 : Cindy THOMAS

Candidate N° 5 : Rachel GRONDIN

Candidate N° 6 : Elodie BOOZ



Pour Ambassadeur Jeunesse Saint-Denis :

Candidat N° 1 : Raphaël LEPINAY

Candidat N° 2 : Dimitri HOARAU

Candidat N° 3 : Nicolas GARCIA MATEO

Candidat N° 4 : Etienne DEPECHE

Candidat N° 5 : Elfayoum ABDILLAHI





