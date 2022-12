La grande Une Miss Réunion en route vers la couronne de Miss France

Ce samedi aura lieu la célèbre émission de Miss France à laquelle participera notre reine de beauté péi, Marion Marimoutou, qui tentera de gagner sa place et de remporter la couronne. Par Mickaëlla Dijoux - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 06:29

C’est ce samedi soir que l’élection de Miss France fera son grand retour. L’émission diffusée en direct sur TF1 vers 21h (minuit, heure locale) élira la nouvelle reine de beauté de France qui remplacera Diane Leyre, Miss France 2022.



Plus de 30 jeunes candidates venant des différentes régions de France, dont notre Miss Réunion, Marion Marimoutou, tenteront de remporter ce soir la couronne. Elles sont belles, prêtes et déterminées pour mettre en valeur leurs régions respectives et leurs objectifs en tant que future Miss France 2023.



Notre miss, jeune femme de tout juste 18 ans, est originaire de Saint André. Elle a été élue Miss Réunion 2022 le 27 août dernier. Elle succédait à Dana Virin, sixième dauphine de Miss France 2022.



Elle a su charmer les Réunionnais avec sa détermination et son envie de mettre en valeur La Réunion. Mais aussi grâce à son grand cœur, notre miss étant également l’ambassadrice de l’association “sourire de l’enfant” qui vient en aide aux enfants malades et handicapés.



Pour se préparer au grand jour, notre Miss Réunion 2022 ainsi que les 29 autres candidates, sont parties pendant une semaine en Guadeloupe.



Marion Marimoutou fera de son mieux ce soir pour arriver à se hisser dans le top 4 ou encore mieux, remporter la couronne de Miss France et ainsi mettre La Réunion en lèr. Ne manquez pas son parcours ce soir pour l’encourager et voter pour elle.