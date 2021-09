A la Une . Miss Réunion collabore avec la police pour lutter contre les violences conjugales

Laurent Fraysse, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de La Réunion (DDSP 974) a accueilli Dana Virin au commissariat de Malartic, dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales. Il s'agit pour le DDSP 974 et Miss Réunion 2021 de nouer une collaboration durable sur le thème des violences faites aux femmes. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 15:37





"C'est un domaine si sensible qu'on n'en fera jamais trop"



"Le message est double, et à mon sens c'est aussi pour cela que Dana est là. Le premier est de rappeler au grand public, aux victimes, qu'elles fassent valoir leurs droits avec les multiples moyens qui sont mis à leur disposition pour aller plus loin dans la libération de la parole. Le grenelle des violences a été déterminant mais c'est un domaine si sensible qu'on n'en fera jamais trop. Le mot d'ordre est 'soyons innovants', et ce premier message est d'aller plus loin dans la libération de la parole", poursuit-il.



"Le deuxième est de considérer que les violences conjugales ne sont pas une fatalité. Quelles que soient les explications sociologiques ou culturelles qui peuvent expliquer un état de fait, en 2021, quand je vois les statistiques, je me dis qu'on ne peut pas continuer comme ça ! Il y a un volet répressif certes, mais il y a peut-être le volet éducatif à développer", conclut le Directeur Laurent Fraysse.



Du point de vue de Dana Virin, Miss Réunion 2021, "c'est vrai que ce n'est pas une situation commune de voir une Miss ici à la police nationale mais j'espère en tout cas qu'on le verra de plus en plus. J'ai été sollicitée par la police concernant mon engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes et en particulier sur la thématique des violences conjugales. Nous avons eu un rendez-vous la semaine dernière pour voir si nous pouvions collaborer, car il s'agit d'une collaboration, et voir comment, en qualité de Miss, je pouvais porter un petit plus ma voix."



"A la Réunion, nous le savons bien, les violences conjugales restent un fléau"



Miss Réunion poursuit : "A la Réunion, nous le savons bien, les violences conjugales restent un fléau et nous avons pu le voir durant cette crise sanitaire où il y a eu un afflux des violences, notamment des violences intra-familiales. En 2021, je trouve que c'est inconcevable. Que vais-je pouvoir apporter ? Je ne travaille pas ici et ne suis pas policière, je suis simplement une personnalité publique. Je vais commencer par une formation afin de me perfectionner sur le sujet des violences afin de ne pas parler de choses que je connais pas."



"Il y a des choses que je connais et que j'ai pu constater. Nous allons ensuite pouvoir avec la police nationale mener des actions de prévention et de sensibilisation à travers l'éducation des plus jeunes. L'éducation étant très importante, il y aura également des campagnes de sensibilisation qui seront menées dans les écoles. Je suis engagée et en fonction de mes disponibilités, je donnerai mon maximum et mon meilleur pour porter au plus haut et au plus loin cet engagement que je tiendrai aussi en tant que femme et au-delà de cette année de Miss Réunion", conclut Dana Virin.



Victimes ou témoins de violences intra-familiales, voici les numéros utiles :



- 17 Police

- 114 Urgence par SMS

- 3919 Violence femme info

- 119 Enfance en danger

- 116 006 Aide aux victimes

- 115 Hébergement social d'urgence

- 112 Numéro européen d'alerte

- Tchat

- arretonslesviolences.gouv.fr

