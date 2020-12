A la Une . Miss Réunion aux cheveux lissés provoque le tollé

Lyna Boyer faisait partie des Miss régionales choisies lors d'un photoshoot pour Paris Match. Mais ces cheveux ont été lissés, ce qui a beaucoup fait réagir les internautes. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 09:24 | Lu 4692 fois





C'est sûrement pour ça que la Possessionnaise faisait partie des 4 prétendantes à la couronne choisies pour un photoshoot dans une piscine pour Paris Match. Elle était accompagnée de Miss Pays de La Loire, Miss Lorraine et Miss Picardie.



Mais la Réunionnaise dont les cheveux bouclés marquent une différence forte avec les autres candidates a vu cet atout être effacé.



Lissés que pour une séance photo



Le Comité Miss Réunion a souhaité rassurer les internautes et a précisé que le lissage était temporaire pour la durée du shooting et que La Réunionnaise avait déjà récupéré ses boucles au moment de la diffusion des photos.



À noter que beaucoup ont aussi apprécié de voir Lyna Boyer avec une coupe différente et y voit un atout pour notre reine de beauté aussi belle avec ou sans les boucles.











