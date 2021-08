A la Une . Miss Réunion : Qui sera votre prochaine reine de beauté ?

L’élection de Miss Réunion se déroule dans une semaine. Laquelle des 12 prétendantes à la couronne est votre préférée ? Par Baradi Siva - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 17:18

Elles sont 12 jeunes femmes à concourir pour tenter de succéder à Lyna Boyer, Miss Réunion 2020. Les candidates ont été présentées il y a maintenant presque deux mois. Elles ont défilé dans les centres commerciaux de l’île et ont pu participer à différents événements avec les marques partenaires, le tout dans le respect des gestes barrières.

Les candidates à Miss Réunion démarrent leur préparation pour l’émission du couronnement qui sera diffusée le samedi 28 août sur Antenne Réunion. Les 12 jeunes femmes ont été présentées au public et les Réunionnais ont déjà pu se faire une idée de quelle était leur favorite !





Alors qui est votre candidate préférée ?









12 prétendantes pour une couronne

Le concours de beauté organisé par le Comité Miss Réunion reste un rendez-vous très attendu des Réunionnais tous les ans. Devant leur petit écran mais aussi derrière leur téléphone et notamment sur Twitter où toute la #Team974 se lève d’un seul homme pour commenter la soirée, on enregistre plusieurs milliers de tweets durant toute la soirée.









