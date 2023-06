A la Une . Miss Réunion : Mais pourquoi sont-elles candidates ?

Les 12 candidates de Miss Réunion ont été présentées à la presse ce vendredi matin. L'occasion pour leur demander pourquoi elles se sont lancées dans une aventure aussi complexe et médiatique. Par Baradi Siva - Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 15:20



Les 12 candidates de Miss Réunion ont été dévoilées cette semaine sur Antenne Réunion. Les jeunes femmes ont rencontré pour la première fois la presse ce vendredi avant une soirée de lancement de l'aventure ce soir au Casino de Saint-Gilles.



Les prétendantes au titre de Miss Réunion 2023 ont répondu aux questions des journalistes pour la première fois lors d'une conférence de presse. Elles se sont livrées sur les raisons qui les ont poussées à se présenter au concours de beauté.



Des candidates connues et une qui créé l'histoire



Parmi les jeunes femmes en lice pour le titre de Miss Réunion se trouve Mélanie Odules (n°12) qui a déjà fait partie de la sélection finale en 2021 mais n'avait à l'époque pas réussi à séduire le jury et le public. Elle tente sa chance à nouveau.



La candidate n°8 est aussi connue des Réunionnais car elle est Miss Earth Réunion 2022. Thaïs Pausé a donc déjà participé à un concours de beauté international l'année dernière.



Maëva Chan-Wing-Yen est aussi l'une des candidates les plus remarquables de l'année. La n°9 est âgée de 27 ans, il s'agit de la doyenne de l'histoire de Miss Réunion.



Aziz Patel se félicite d'une "cuvée" applaudie sur les réseaux sociaux. Le président du Comité de Miss Réunion évoque les nouveautés pour les 30 ans de l'organisation du concours de beauté.



Le concours a été ouvert aux mères de famille. Même si trois mamans ont tenté leur chance, elles n'ont pas été retenues. Mais l'âge maximal a lui été repoussé et une candidate de 27 ans participe à Miss Réunion aux côtés de prétendantes âgées de 18 à 20 ans en général.