Miss Réunion: Défiler dans le respect des gestes barrières

Le concours de beauté le plus important de l'année à La Réunion se déroulera bien ce samedi soir au Téat Champ Fleuri à Saint-Denis. Mais le show ne sera pas tout à fait le même à cause de l'épidémie de Coronavirus.



L'ensemble des participantes, candidates, animateurs, Miss invitées, chanteurs, seront testés afin que toutes les personnes qui monteront sur scène puissent ne pas porter le masque. Tous devront respecter les gestes barrières, la distance d'un mètre.



Des invités de marque



Morgane Lebon, Miss Réunion 2019, sera accompagnée de Miss France 2020, Clémence Botino, mais aussi un joyau de notre île, Miss France 2008 et Miss Réunion 2007, Valérie Bègue.



Le show sera aussi assuré par les stars de la musique comme Tine Poppy, Mickaël Pouvin, Jérôme Clerville. Soan, qui a sacré vainqueur de The Voice Kids l'année dernière le même week-end que Miss Réunion, sera cette fois sur la scène du Téat Champ Fleuri.



Vous connaîtrez le nom de la nouvelle Miss Réunion samedi soir sur Zinfos974. En attendant, vous pouvez toujours nous dire quelle candidate est votre favorite.