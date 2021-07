Miss Réunion : Atelier gourmand pour les candidates avec Les Cabosses Ailées

« Nous sommes une jeune entreprise réunionnaise qui fabrique des produits de qualité et qui revendique fièrement son identité réunionnaise. C’est tout naturellement que nous sommes partenaire de Miss Réunion cette année », déclare Richard LAURET, Fondateur des Cabosses Ailées.



Lancée fin 2020, « Les Cabosses Ailées » c’est la marque réunionnaise de chocolats 100% péi. Grâce à un savant mélange entre fèves de cacao d’exception rigoureusement sélectionnées à Madagascar, sucre de La Réunion et savoir-faire unique, les Cabosses Ailées commercialisent des tablettes de chocolat à 65%, 70% et 80% dans une célèbre chaîne de supermarchés locaux, les épiceries fines de l’île et bientôt à Bruxelles et Paris.



Partenaire de Miss Réunion en 2021, Richard LAURET a reçu l’ensemble des prétendantes au titre dans son atelier de Grand-Bois ce mardi. A travers trois ateliers, chaque candidate a découvert les matières premières utilisées, les étapes de fabrication d’un chocolat péi ou encore comment décrypter toutes les qualités gustatives et organoleptiques d’une bonne tablette de chocolat. Cette visite des Miss a aussi été l’occasion de les sensibiliser à l’importance des circuits courts et d’une consommation locale ainsi qu’au soutien aux entreprises fortement engagées dans la valorisation du territoire réunionnais, en cette période de crise sanitaire île. Enfin, grande première : les Miss ont également fabriqué les premières séries de la prochaine innovation des Cabosses Ailées, qui sera commercialisée au mois d’octobre.



« Les Miss sont reparties ravies des ateliers nous avions organisés. Et elles ont pu découvrir un nouveau produit fabriqué dans notre île. C’est l’essentiel. Nous serons ravis de les retrouver à la fin août lors de la soirée de l’élection ! », conclut Richard LAURET.