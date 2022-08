A la Une . Miss Réunion 2022 : Quelle super-héroïne troquera sa cape pour la couronne ?

Le Comité Miss Réunion a présenté les invités et le programme de la cérémonie de l'élection de la nouvelle reine de beauté de La Réunion, prévue ce samedi 27 août, en direct sur Antenne Réunion. Le thème sera le pouvoir des femmes, "une petite référence est prévue aux super-héroïnes" sera faite, assure Christophe Bégert. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 25 Août 2022 à 16:46







Le thème de la cérémonie sera "le pouvoir des femmes". Christophe Bégert explique que l'émission sera le moment d'évoquer "la femme libre, la femme engagée, la femme ambitieuse, la femme qui se bat, la femme aventurière, la femme amoureuse". Il précise qu'il ne s'agira pas d'un "spectacle militant" car tous ces sujets seront plutôt "illustrés artistiquement".





La Société Miss France sera représentée par Mélissa Hernandez et par le producteur Frédéric Gilbert.



Les douze candidates défileront à cinq reprises : en tenue folkloriques, robes de ville, maillots de bain, robes de soirée et robes de mariée.



Et pour rappel, Miss Réunion 2022 sera qualifiée pour Miss France 2023 en décembre à Châteauroux.





