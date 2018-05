Miss Réunion 2018: les 12 candidates révélées

Les 12 candidates au titre de Miss Réunion 2018 ont été révélées ce samedi soir dans la galerie marchande de Carrefour Sainte-Clotilde. Après trois castings dans le Sud et le Nord, le jury a sélectionné les finalistes qui pourront tenter leur chance à la finale Miss Réunion 2018.



"Elles ont été sélectionnées en fonction de la taille, de l'âge et après entretien individuel. Ensuite, elles ont passé un questionnaire de culture générale", explique le président du comité Miss Réunion, Aziz Patel. Les douze prétendantes au titre sont âgées de 18 à 23 ans et mesurent entre 1,70 m et 1,82 m.



Elles viennent des quatre coins de l'île de La Réunion. Six habitent dans le Sud, quatre dans le Nord, une dans l'Est et une dans l'Ouest. Dix sont étudiantes et deux sont d'ores et déjà dans la vie active.



Avant la finale qui aura lieu le 25 août prochain, les 12 candidates pourront profiter d'un voyage de 4 jours à Madagascar le mois de prochain, organisé par le Comité Miss Réunion.



La nouvelle miss pourra ainsi reprendre la couronne à Audrey Chane Pao Kan, Miss Réunion 2017.