Miss Réunion 2018 : Femmes du monde, à La Réunion

L’élection Miss Réunion est de retour cette année avec une couleur qui suit le thème des deux dernières éditions autour du métissage. En 2018, il s’agit des "Femmes du monde", qui seront présentes le samedi 25 août au Téat Champ Fleuri pour la finale.



Au programme, les traditionnelles chorégraphies des miss – tenues locales, robes de ville, maillots de bain, robes de soirée et robes de mariée – ainsi que les spectacles des artistes invités. Les B Girls, Simangavole et Amir, star française et désormais internationale, enflammeront la salle.



Maeva Coucke, Miss France 2018 et présidente du jury, s’est dit "très heureuse de vivre cette aventure et pouvoir conseiller les candidates".



Les votes du public compteront pour 50% et les votes du jury, l’autre moitié. Les votes SMS qui ont démarré fin juillet continueront jusqu’au top de fin du présentateur, Christophe Bégert.



Miss Réunion participera à la finale Miss France 2019, organisée par Miss France Organisation, prévue pour le 15 décembre à Lille.