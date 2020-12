A la Une . Miss Réunion 2016 s'engage au sein des Jeunes avec Macron

Miss Réunion 2016 effectue ses premiers pas en politique. Elle a été nommée référente des JAM. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 19:37 | Lu 911 fois





Contactée par la rédaction d' Ambre N'guyen, Miss Réunion 2016 et dauphine au concours Miss France, a été nommée référente des Jeunes avec Macron (JAM) à La Réunion, annonce Outremers360 . Elle remplace Stéphane Randrianarivelo nommé Coordinateur Outre-mer des JAM.Diplômée d’un DUT Génie Biologique en Industries Agro-Alimentaires et une Licence QHSE (Qualité, hygiène, sécurité, environnement), Ambre N'guyen est actuellement salariée pour un bailleur social local dans le domaine du contrôle et du suivi de la Qualité. Elle a auparavant travaillé dans différentes entreprises locales à La Réunion « dans le but de mettre des dispositifs aux normes et conformes aux référentiels normatifs français et européen ».Contactée par la rédaction d' Outremers360 , Ambre N'guyen s’est dite « très fière » d’avoir été nommée référente JAM pour La Réunion. « J’ai 24 ans et je souhaite m’engager aujourd’hui parce que je pense que nous avons notre mot à dire, nous les jeunes, sur ce que la société nous propose en termes d’avenir », a-t-elle ajouté.