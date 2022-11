7mag.re Miss Porto Rico et Miss Argentine se sont mariées

Les deux magnifiques jeunes femmes se sont connues lors du concours de beauté international Miss Grand International. c'était il y a deux ans, et depuis elles ne se sont plus quittées. La Miss Porto Rico et la Miss Argentine viennent de franchir un pas de plus le week end dernier en se mariant. Sur Instagram elles viennent de publier une vidéo récapitulant leur voyage vers le bonheur. Par 7mag.re - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 15:11

