Miss & Mister Jeunesse Réunion Sud et Ouest : Cléa, Damien, Karishma et Guillaume élus

Ils sont jeunes, ils sont beaux, Cléa Grondin et Damien Hoareau ont été élus Miss et Mister Jeunesse Réunion 2018 Sud, Karishma Vanechy et Guillaume Lon-Mon-Poy Miss et Mister Jeunesse Réunion 2018 Ouest. Une élection qui s'est déroulée samedi soir dans le jardin de l'Ecole Franco-chinoise de Saint-Paul.



16 candidates et 8 candidats étaient en lice pour le fameux titre devant un public chaleureux et bien discipliné venu encourager leurs candidats favoris. En tenue de présentation officielle, en tenue de ville, en tenue à thème et en tenue de soirée, ils ont réussi à animer la soirée.



Tous les 4 sont qualifiés pour l'élection régionale prévue en mars 2019.



Vous pourrez tous les retrouver lors de la prochaine élection pour la sélection des candidats Nord et Est le 26 octobre prochain.