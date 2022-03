Miss Mayotte s'excuse pour avoir porté un pin's du drapeau comorien

Miss Mayotte 2021 s'est rendue à une exposition d'artistes comoriens jeudi dernier. Elle a voulu par la suite apporter son soutien pour saluer le talent et le travail en portant un pin's du drapeau comorien lors d'une représentation officielle.



"Mon initiative (...) a pu heurter la population mahoraise au vu de l’histoire qu’a connu notre département. Ma démarche était maladroite mais n’avait d’autre but que de marquer cette rencontre d’un esprit d’ouverture, de respect et d’hospitalité", explique Anna Ousseni.



Elle déclare : "Je tiens à m'excuser en vous priant de croire dans ma volonté de continuer de toujours faire de mon mieux pour représenter la beauté de notre île et promouvoir sa richesse, ses spécificités culturelles et son patrimoine."



Le Collectif Mayotte en SousFrance a réagi à la polémique et réclamé sa destitution immédiate par le comité Miss Mayotte : "Nombreuses et nombreux d’entre-nous ont vu ces images honteuses et inadmissibles de l’écharpe de Miss Mayotte avec le drapeau comorien portée par Mme Anna Ousseni lors d’une représentation officielle. Nous, le Collectif Mayotte En Sousfrance, condamnons avec la plus grande fermeté ces agissements et provocations envers les Mahorais sans réelle justification de la part de celle-ci, dans un contexte où l’Etat Comorien brandit sa colonisation de Mayotte comorienne."